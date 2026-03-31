日章学園高のGK高岸縁（３年）が秘めたポテンシャルは特大だ。年々、大型化が進んでいるGKというポジションの中でも、191センチの身長は頭一つ抜けている。サイズ感に加え、左利きという強みも備えた守護神の期待値は高く、昨年はチーム内で２番手という立ち位置ながらも日本サッカー協会とアディダスが行なう育成年代共同プロジェクトのメンバーに選ばれ、ドイツで行なわれた世界規模のフェスティバルに参加した。成長の余