米記者が佐々木朗希のカットボールに注目した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間3月30日、本拠地でのガーディアンズ戦で今季初登板し、5回途中78球4安打1失点2四球4奪三振の内容だった。チームは2−4で敗れた。【動画】冴えるカットボール！佐々木朗希の今季初登板をチェックオープン戦では4試合に登板して防御率15.58と結果を残せず、開幕へ向けて不安視されていたが、この日はカットボールが冴え、初回に先頭