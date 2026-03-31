ロシアのジャーナリストが坂本のプログラムを絶賛した(C)Getty Images国際スケート連盟（ISU）は現地時間3月29日、フィギュアスケートの2025-26シーズンでの功績を称える「ISUフィギュアスケートアワード」の受賞者を発表し、最優秀プログラム賞には男子の鍵山優真が選ばれた。【写真】全員集合！Vサインの坂本花織、現役最後のセルフィーをチェックこれを受け、ロシアの飛び込み五輪金メダリストで同国で影響力のあるジャーナ