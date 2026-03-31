石川県白山市にあるDIC北陸工場周辺で進められていた井戸の水質調査で、対象となった井戸のおよそ4割で国の基準値を超えるPFASが検出されたことが分かりました。白山市にあるDIC北陸工場の敷地内から発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが検出されたことを受け、石川県は周辺の井戸の水質を調べています。県は31日、分析が続いていた能美市の1か所の調査結果を発表し、国の指針値を下回ったということです。これで住民から希