俳優の杏が3月31日、都内で行われた日本×フィンランド共同製作ドラマ『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』完成報告会に登壇。W主演を務めたヤスペル・ペーコネンとダニエル・トイヴォネン監督とともにあいさつした後、フィンランドで撮影した約3ケ月を回想した。【写真】スマートなベージュ衣装で登壇した杏同作品は2022年にハリウッドとの共同制作作品『TOKYO VICE』シリーズに続き、WOWOWが新たに挑む海外共同製作プロジェク