NPB(日本野球機構)は31日の公示を発表。DeNAはデュプランティエ投手を1軍登録しました。デュプランティエ投手はこの日の阪神戦に先発登板。DeNAへ加入しての初登板がいきなり古巣との対戦となります。「古巣と対戦できることを楽しみにしています。彼らとは多くの良い思い出がありますし、対戦後に再会できるのも楽しみです」とコメントしていたデュプランティエ投手。直近では24日にファームでの中日2軍戦に登板し、5回82球を投げ