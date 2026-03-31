巨人の大勢投手（26）が31日、今季初めて出場選手登録された。WBCに出場した影響で開幕メンバーから外れ、28日のファーム・リーグの日本ハム戦で調整登板し、1回無安打無失点だった。先発予定の新助っ人・ウィトリーも登録。チームは開幕戦で阪神に勝利したものの、2、3戦目を落としているだけに、連敗ストップを狙う。