元おはガールで『王様のブランチ』でリポーターを務める日向未来（23）が3月31日、自身のXを更新。同日に事務所アデッソを退所することを報告した。【写真】王様のブランチのリポーターとして！笑顔を見せる日向未来日向は「この度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と報告。「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくだ