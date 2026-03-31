フィギュアスケートの紀平梨花選手が、所属するトヨタ自動車から退社することを31日、自身のSNSで発表しました。紀平選手は自身のXに「本日をもちまして、トヨタ自動車の皆さまに支えていただいた日々に一区切りを迎えることとなりました」と投稿。「ケガで思うように練習や試合に臨めない時期もありましたが、いつも真摯に寄り添い、変わらずサポートしていただいたことに心から感謝しています」とつづりました。「トヨタスポーツ