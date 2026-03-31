28日のUAEダービーを制したワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）は予定通りアラブ首長国連邦（UAE）ドバイから米国に転戦し、ケンタッキーダービー（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）を目指す。ケンタッキーダービーを主催する米チャーチルダウンズ社は同レース公式サイトのニュースで「UAEダービー覇者ワンダーディーン、同2着シックスピードがケンタッキーダービー出走馬選定シリーズ・