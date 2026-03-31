最近SNSを中心に、せいろを使った料理が注目されています。興味はあるけど難しそう…と思っている方もいるのではないでしょうか。【漫画】『ズボラ人間、せいろ蒸し生活はじめました！ 並べて待つだけ！ラクうまレシピ』を第1回から読むズボラを自称する漫画家でイラストレーター・ノグチノブコさんがハマったのは、今話題のせいろ。料理上級者しか使いこなせなさそう…と思いきや、ズボラさん＆料理初心者さんと相性抜群でし