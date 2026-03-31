第一住建グループ（大阪市）は31日、大阪市の浪速スポーツセンター（SC）のネーミングライツ（命名権）を取得し、4月1日から「INOVE第一住建浪速スポーツセンター」に名称変更すると発表した。契約期間は2028年3月31日まで2年間。同社に所属するフィギュアスケート男子の友野一希が浪速SC併設のアイススケート場を練習拠点としている。