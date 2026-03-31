イスラマバードでの会談に先立ち握手を交わすサウジのファイサル外相（左）とパキスタンのダル外相/Pakistan Ministry of Foreign Affairs/APパキスタン・イスラマバード（CNN）米国とイスラエルがイランへの空爆を開始してから1カ月。紛争が急速に激化する中、少なくとも9カ国で数千人が死亡し、経済には1日あたり数十億ドルの損失が生じている。各国は世界的なエネルギー危機にも直面している。しかし今回の戦争の規模は、ここか