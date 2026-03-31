「楽天−ソフトバンク」（３１日、楽天モバイル最強パーク）１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天の前田健太投手（３７）が本拠地開幕戦で先発し、初回を３者凡退で立ち上がった。ＮＰＢでの公式戦登板は広島時代の２０１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来３８２８日ぶり。１番周東を投ゴロに打ち取ると、２番近藤から、スライダーで空振り三振を奪った。３番柳町を二ゴロに打ち取った。二回は４番柳田に初安打を許し、