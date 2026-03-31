脳と体の老化を防ぐには、何をすればよいか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「脳内で指先や手先の細かい作業に使われる神経領域は、ウォーキングのような全身運動で刺激される領域と同じくらいの大きさがある。大きな全身運動と細かい手作業を両方やることによって、脳神経全体を刺激することができる」という――。※本稿は、米井嘉一『糖と脂で体は壊れる 疲労、病気、老化の原因「糖