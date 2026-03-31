話が上手くなるには何が必要か。元結不動密蔵院の名取芳彦住職は「話しというのは、こちらが裸になれば相手も裸になり、鎧を着れば相手も鎧を着てしまう。『人前で話すのは恐い』というのは、相手を最初から敵に回しているようなものだ。話のコツは1つである」という――。※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Rossella De Berti※写真はイメージです - 写真＝iStock.co