■現場で渦巻く“医療資材枯渇”への懸念イラン情勢の悪化による原油供給ショックが私たちの生活に影響をおよぼしています。政府は補助金での手当てや、備蓄原油の放出などによって「エネルギー価格の抑制策」を打ち出していますが、これで私たちの生活は守られるのでしょうか。政府からは、今後わが国にふりかかってくる危機的事態について、まだほとんど発信されていませんが、医療現場では、あのコロナ禍を超える混乱が起きかね