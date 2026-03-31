「２０２５年ＪＥＲＡセントラル・リーグ優勝レプリカトロフィー贈呈式」が３１日、阪神―ＤｅＮＡ戦（京セラドーム）を前に行われ、阪神・粟井一夫球団社長、セ・リーグ杵渕統括が出席。増渕統括は「昨年の戦いぶりに敬意を表したい」とたたえ、「（開幕前の巨人）阿部監督の『タイガースを倒さないとリーグ優勝はない』というコメントは他球団を全てを代表してる言葉ではないかと。?タイガース包囲網?の中、どんな戦いを見