「和食麺処サガミ」は4月8日、全164店舗でグランドメニューを春夏仕様に改定する。同店は、東海地方を中心に関東・関西・北陸で展開する和食ファミリーレストラン。「挽きたて・打ちたて・湯がきたて」の“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し、毎日そば粉を挽いている。そば・うどんなどの麺料理に加え、みそ煮込や手羽先といった「なごやめし」、四季折々の素材を活かした和膳など、幅広いメニューを提供している。和食麺