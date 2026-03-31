俳優パク・ソジュンが、趣味に対するこだわりを語った。3月30日、ファッション誌『W KOREA』の公式YouTubeチャンネルで公開された動画に、パク・ソジュンが出演した。【画像】パク・ソジュン、伝説の濃厚キスシーンパク・ソジュンは自身の趣味について、「最近はランニングをコツコツ続けている。やはり体力が重要になってきたので、疲れないようにするためだと思う」と説明した。続けて「まずお金がかからない。いつでも一人でで