不二家の定番商品「ポップキャンディ」がグミとして新たに登場する。【写真】2色の生地でキャンディと棒をイメージ1954年発売の棒付きキャンディで親しまれてきた同商品をもとに、ポップキャンディと同じ果汁を配合し、2色の生地でキャンディと棒をイメージしたデザインに仕上げた。表面のじゃんけん模様も再現しており、硬めのグレープ味とやわらかいストロベリー味の2種類の食感が楽しめるのが特徴だ。〈商品概要〉・商品名「ポ