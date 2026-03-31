【HJ MECHANICS27】 3月31日 発売 価格：2,530円 ホビージャパンは、雑誌「HJ MECHANICS27」を3月31日に発売する。価格は2,530円。 本誌はメカ好きオトナのホビー専門誌で、本号では1984年放送のサンライズリアルロボットアニメ「機甲界ガリアン」を特集。 ウェーブより1/72スケールのガリアン、プロマキスが、そして2025年12月からはMODEROIDシ