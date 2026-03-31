あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「VIVA LA ROCK」の略語は？「VIVA LA ROCK」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと3文字になります！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ビバラ」でした！「ビバラ」は「VIVA LA ROCK」を略した言葉です。「VIVA LA ROCK」とは、2014年からさい