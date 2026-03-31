◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが３０日（日本時間３１日）、開幕４試合目にして初めて敗れた。先発した佐々木朗希投手（２４）は５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手となった。佐々木をリードした相棒のラッシング捕手は試合後、取材に応じ、「（朗希は）大きな一歩を踏み出したと思うし、これを糧に積み上げ