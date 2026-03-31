◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人は３１日から敵地バンテリンドームで中日との３連戦に臨む。今季のバンテリンドームには「ホームランウイング」が新設された。本塁から右中間、左中間までの距離は１１６メートルから１１０メートルに変更。フェンスの高さは昨年までより１・２メートル低い３・６メートルになった。試合前のフリー打撃ではキャベッジ、ダルベックらが、ライナーで「ホーム