【『CUTiE』豆本】 【「Cher」ミニトートバッグキーホルダー】 6月発売予定 価格：各500円(全5種) 宝島社トイズは6月にカプセルトイ「『CUTiE』豆本」と「「Cher」ミニトートバッグキーホルダー」を発売する。価格は各500円。 宝島社トイズは出版社・宝島社で様々な付録本を作っている編集局で2025年8月よりスタート