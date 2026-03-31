香川県庁 限られた予算や人材、設備など研究資源を有効に活用するため、香川県は毎年度、県立試験研究機関の研究テーマについて外部評価を行っています。 環境保健研究センター、産業技術センター、農業試験場、畜産試験場、水産試験場・赤潮研究所の12の研究テーマについて、大学教授や生産者らが評価しました。研究期間によって、事前・中間・事後・追跡の4段階で評価します。 環境保健研究セ