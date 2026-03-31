フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪代表の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が３１日、世界選手権から羽田空港に帰国した。メダルを目指した２年ぶりの世界選手権では、ショートプログラム（ＳＰ）の冒頭の４回転サルコーで転倒するなどミスが目立ち、持ち味の爆発力を見せられずまさかの２５位。上位２４人で争うフリー進出を逃し、悔しさにまみれた。「（練習できて試合で出せないのは）正直まだわかってい