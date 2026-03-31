俳優の吉岡里帆が3月31日、自身のインスタグラムを更新。4月24日からテレビ放映されるCM「帰ってきたどんぎつね篇」で、人気キャラクター“どんぎつね”を4年ぶりに演じることになったことを受け、心境を記した。【動画】舞台裏も！吉岡里帆“どんぎつね”4年ぶり復活吉岡は、CM動画とともに「ただいまっ」と絵文字つきで投稿。ファンからは「最高です」「また会えた」「待ってました」などといった感想が相次いで寄せられてい