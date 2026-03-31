2025年JERAセントラル・リーグ優勝レプリカトロフィー贈呈式が31日、試合前の京セラドーム大阪で行われた。阪神の粟井球団社長が、セ・リーグの杵渕和秀統括からトロフィーを受け取った。粟井球団社長は「2025年を振り返ると、みんな本当によくやってくれた。選手、コーチ、監督、スタッフ、球団全員、そしてファンのみなさんと一緒になって勝ち取ったリーグ優勝なので。2026年はまた新しいトロフィーを取りに行くのですが、20