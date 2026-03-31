与党が創設を検討する「日本国国章損壊罪」を巡り、中道改革連合、国民民主、公明の野党3党は31日、慎重な検討が必要だとそれぞれ訴えた。中道の階猛幹事長は記者団に「今、法律を作り罰則を与えるほど深刻な状況なのか」と立法事実を疑問視。「憲法の表現の自由にも関わる。目的と、手段である罰則との合理的な関連性が問われる」と話した。国民民主の玉木雄一郎代表は、現行刑法が外国旗損壊を処罰対象とするのは「外交関係