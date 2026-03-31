「春の注意喚起です！野うさぎの赤ちゃんを拾わないでください」【写真】野うさぎの赤ちゃん、ひとりぼっちは当たり前なのですそんな呼びかけがXで注目を集めています。投稿したのは、うさぎのペットホテル「老うさホーム®︎うさこんち®︎」を運営する「うさこ母」さん（@usako_haha）。春になると畑や野原で見かけることのある子うさぎについて、「草むらに残されているのは野うさぎの子育て方法」と説明し