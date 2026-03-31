北海道警察釧路方面本部は2026年3月30日、髙橋俊章新本部長の着任会見を開きました。髙橋本部長は冒頭に「職責の重さに身が引き締まる思い。地域の安全安心の確保に全力で取り組みたい」とあいさつしました。また最悪の場合、釧路市で8万4000人が死亡すると推計されている千島海溝沿いの巨大地震や、ここ半年間で2度噴火し警戒レベルが2に引き上がっている雌阿寒岳を念頭に、「自然災害の危機管理対策が喫緊の課題で、