1日は県内各地で雨となり、薩摩地方では朝から夕方ごろにかけて雨が降りやすく、外出には傘が必要でしょう。大隅地方では夕方まで雨が断続的に降りますが、夜にはやんで遅くなると晴れてくる見込みです。種子島・屋久島地方では断続的に雨が降り、昼過ぎにかけて雷を伴う激しい雨のおそれがあります。奄美地方も雨が降ったりやんだりで、落雷や突風、雨の降り方に注意が必要です。31日は、低気圧の南側から暖かい南寄りの風が