アジア各国を転戦する男子プロのアジアンツアーが公式インスタグラムを更新。4月2日に千葉県で開幕する今季第3戦「インターナショナルシリーズ・ジャパン」を前に、参戦する選手たちがけん玉に挑戦する姿を動画で投稿した。【動画】意外に海外プロでもけん玉に成功!?上手いのはあの国のプロ？今回、挑戦したのはトラビス・スマイス（オーストラリア）、ジェームズ・レオウ（シンガポール）、マーベリック・アントクライフ（オー