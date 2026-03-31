千葉ロッテマリーンズは、あす4月1日正午よりマリーンズオンラインストアで毛利海大投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始する。【写真】千葉ロッテ・毛利海大、直筆メッセージでファンに感謝毛利投手は開幕戦である3月27日の埼玉西武ライオンズ戦（千葉・ZOZOマリンスタジアム）に先発し、初勝利を記録。新人投手による開幕戦での勝利は、球団では1950年以来、76年ぶり2人目となった。今回販売する記念グッズは、直筆