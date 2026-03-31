NPB(日本野球機構)は31日の公示を発表。広島は森下暢仁投手を1軍登録しました。今季7年目の森下投手は、この日の敵地で行われるヤクルト戦に先発登板。チームは本拠地での開幕カード3連勝と勢いに乗っています。相手のヤクルトもDeNAに開幕3連勝。小川泰弘投手が先発予定となっています。