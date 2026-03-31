STARTO ENTERTAINMENTは31日、公式サイトを更新。同社契約タレントおよびグループを装ったインターネット上のなりすましアカウントに対して法的手続を行っているとし、具体的な対応について報告した。同社公式サイトで「昨今、当社契約タレント及びグループを名乗るＸ（旧Twitter）上のアカウントの存在が確認されております。これらのうち一部のアカウントについては、コンサート当日に無料配信をうたい、クレジットカード情