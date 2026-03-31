STARTO ENTERTAINMENTは3月31日、いわゆる「なりすましアカウント」に対する法的対応の「続報」を、同社公式サイトで発表した。【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を同社契約タレント・グループを名乗るXアカウントをめぐる事案の背景に触れ、「これらのうち一部のアカウントについては、コンサート当日に無料配信をうたい、クレジットカード情報の入力をうながす詐欺サイト（フィッシングサイト）に誘導し