◇MLB ロッキーズ 14-5 ブルージェイズ(日本時間31日、ロジャース・センター)ブルージェイズ戦に先発し、5回途中1失点と好投したロッキーズの菅野智之投手が試合後に、巨人時代のチームメートである岡本和真選手との対戦を振り返りました。菅野投手はまずこの日の投球について振り返ると「いいピッチングができたと思います。全球種、効果的に使いましたし、ゲームプラン通りに運ぶことができたので、そこら辺のコンビネーションが