フィギュアスケート世界選手権で男子銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、銅メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）が31日、欧州から羽田空港に帰国した。2月のミラノ・コルティナ五輪から続く世界大会を戦い抜き、激動のシーズンも終了。鍵山は「今季は自分の気持ちと戦う部分が多かった。うまくいかないことの方が多かった。先日の試合でその経験がいきて、逆に振り切れた。順位、点数を気にせず演技できて