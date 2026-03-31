千葉ロッテマリーンズは、5月1日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズ戦（後6：00試合開始）にYouTuberアイドルグループのリアルピースが来場することを発表した。【写真】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』4月29日、30日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦、5月1日〜3日埼玉西武ライオンズ戦は、選手との野球体験会やスタジアムでのお仕事体験など、来場者がゴールデンウィーク