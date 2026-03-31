記者会見で握手する三菱マテリアルの田中徹也社長（右）とリエレメントのカーク・テイラーCFO＝31日午後、東京都千代田区三菱マテリアルは31日、米国でレアアース（希土類）など重要鉱物のリサイクル事業を手がけるリエレメント・テクノロジーズに出資するとともに、日米において同事業で協業する覚書を締結したと発表した。重要鉱物の供給網強化に向け、日米両政府が支援の意向を表明しているプロジェクトの一つ。中国がレア