【プノンペン共同】中国の支援で拡張工事が完了したカンボジア南西部のリアム海軍基地で4月上旬にも、カンボジア政府が中国に発注した軍艦船の到着記念式典が開かれることが30日、分かった。主催するカンボジア政府の関係者が明らかにした。フリゲート艦とみられる。両国軍の連携が強まりそうだ。リアム基地には中国海軍の艦船が2023年からローテーションを組んで寄港を継続しており、米軍は中国軍の海外拠点となることを懸念