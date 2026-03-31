俳優の川崎麻世が30日に自身のアメブロを更新。箱根旅行で、アイドル時代にお世話になった人物と30年ぶりに再会したことを報告した。【映像】川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「箱根旅行」と切り出し、妻・花音さんや義母との家族ショットを公開。「いや〜最高に癒されました」と述べ、宿泊した旅館について「箱根の強羅花壇で泊まった部屋は『曙』でとにかく庭園が凄い！！露天風呂は最高であちこちに桜