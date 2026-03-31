タレントの矢口真里さん（43）が2026年3月26日、自身のインスタグラムを更新。笑顔がまぶしいポニテ姿を披露した。「今日はいっぱい笑って」矢口さんは、「久しぶりにしっかりめのポニーテールして頑張った日」といい、笑顔のポニーテール姿を投稿した。この日に様子については「今日はいっぱい笑ってすんごい楽しくて幸せな収録でした」、「ただ身体バッキバキでたぶん明日動けないかもwww」とつづっていた。ちなみに、「お風呂浸