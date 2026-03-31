福岡県の幹部職員らでつくる「部課長会」について31日午後、服部知事は、すべての会が会費からの政治資金パーティーなどへの支出をやめるという報告を受けたと説明しました。■服部知事「各部において補助を行わないことを決定したことは、適切な判断であると受け止めています。」福岡県の10の部ごとにある「部課長会」は、県議会議長らの政治資金パーティーの代金の一部を会費から支出し一括で送金してい