朝はドル高も、トランプ発言でドル安円安＝東京為替概況 前日の市場で三村財務官の円安けん制や、トランプ大統領の戦争終結に向けた前向き発言を受けて159.33円を付けた後、少し戻して159.70円前後で東京朝の取引をスタート。朝は安値からの反発の流れが継続し、159.97円と160円の大台手前までドル買いが出る場面が見られた。 大台手前の売りに上値を抑えられると、米紙報道で「トランプ大統領がホルムズ海峡が閉