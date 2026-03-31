【これからの見通し】中東有事に新たな局面、トランプ発言と米軍の会見予定に関心集まる イランに対する米国とイスラエルの攻撃が開始してから１カ月が経過した。現状では事態の好転はみられていない。そのなかで、米WSJは「トランプ米大統領がイラン戦争終結を示唆」「ホルムズ海峡閉鎖でもイランに対する軍事作戦を終了させる用意」などと報じた。「4週間～6週間」というタイムラインを超えて長期化することを懸念し