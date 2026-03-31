ドル円１５９．７０近辺、ユーロドル１．１４７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は159.70近辺、ユーロドルは1.1470近辺で推移している。いずれも前日NY終値付近に戻している。東京午前はトランプ米大統領がイラン戦争終結を示唆（WSJ）の報道に反応してドル安の反応が広がった。しかし、その動きは継続せず値を戻した格好。 USD/JPY159.70EUR/USD1.1472